В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 139,1 млрд гривен, $764 млн и €671 млн — Finance.ua
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В январе-мае Минфин продал ОВГЗ на 139,1 млрд гривен, $764 млн и €671 млн

Казна и Политика
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В январе-мае текущего года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 139,1 млрд гривен, 764 млн долларов и 671 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Минфин разместил гривневые гособлигации на 139,062 млн гривен, что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Также были размещены бумаги на 764 млн долларов и 671 млн евро, что соответственно на 50,2% меньше и на 32,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 16,9% годовых, в долларах — 4,7% годовых, в евро — 3,0% годовых.
Как сообщали Українські Новини, в 2023 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 401,8 млрд гривен, 3 688 млн долларов и 736 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В 2022 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 164,4 млрд гривен, 2 089 млн долларов и 984 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В 2021 году Минфин привлек в госбюджет 287,9 млрд гривен, 3096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
В 2020 году Минфин привлек в госбюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн гривен, или 73,7% от запланированных на этот период.
По материалам:
Українські Новини
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