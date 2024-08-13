В январе-июле экспорт украинской молочной продукции увеличился на 9% до 70 тыс. тонн — Finance.ua
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В январе-июле экспорт украинской молочной продукции увеличился на 9% до 70 тыс. тонн

Казна и Политика
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В январе-июле экспорт украинской молочной продукции увеличился на 9% до 70 тыс. тонн
В январе-июле экспорт украинской молочной продукции увеличился на 9% до 70 тыс. тонн
В январе-июле 2024 года Украина экспортировала 69,87 тыс. тонн молочных продуктов, что на 9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока.
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При этом экспортная выручка в январе-июле составила 162,07 млн ​​долларов, что на 4% больше, чем в прошлом году.
В июле 2024 года по сравнению с июнем экспорт украинской молочной продукции уменьшился на 19% до 9,32 тыс. тонн, а в денежном выражении — на 13% до 22,45 млн долларов.
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Главными экспортными категориями в июле в денежном эквиваленте были: молоко и сливки сгущенные — 27,1%, мороженое — 24,4%, сыры — 16,2%, масло сливочное — 21,6%.
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В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт украинской молочной продукции уменьшился на 4% до 108 тыс. тонн, а в денежном выражении — на 38% до 253 млн долларов.
По материалам:
Українські Новини
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