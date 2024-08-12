Оптовые цены на малину обвалились — Finance.ua

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Оптовые цены на малину обвалились

Аграрный рынок
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Оптовые цены на малину обвалились
Оптовые цены на малину обвалились
Оптовые цены на малину в Украине резко рухнули. На рынок раньше времени поступила ягода осенних сортов в больших количествах.
Аналитики EastFruit отметили, что если неделей ранее перекупщики предлагали цены в районе 50−60 грн/кг для небольших производителей, то есть 1,2−1,5 доллара за килограмм, то на этой неделе максимальная цена малины около 40 грн/кг, т. е. меньше доллара.
Так, за несколько дней цена на малину упала почти на треть и ожидается дальнейшее снижение цен. Стоит отметить, что цены на малину в большинстве своем снижают перекупщики, но аналитики уверены, что ситуация вскоре стабилизируется.
В Auchan 250 грамм малины обойдется в 104 гривны.
Цены на капусту в Украине значительно выросли из-за дефицита овоща нового урожая. Фермеры жалуются на жаркую погоду, из-за чего созревание капусты замедлилось.
При этом уходят вверх цены на картофель. Основные продажи проходят в пределах 13−18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
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По материалам:
УНІАН
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