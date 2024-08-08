С начала недели арбузы подешевели на треть — Finance.ua

С начала недели арбузы подешевели на треть Сегодня 04:34 — Аграрный рынок

С начала недели арбузы подешевели на треть

На текущей неделе производители отгружают арбузы по цене 3−8 гривен/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в сообщении проекта EastFruit, передают Українські Новини.

«Отрицательную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этих бахчевых на рынке. По словам фермеров, ситуация осложняется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую достаточно слаб. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на очень невысокие темпы продаж в рознице», — говорится в сообщении.

В настоящее время арбуз в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года.

УНІАН По материалам:

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