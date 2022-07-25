В Windows 11 улучшат панель задач — Finance.ua

В Windows 11 улучшат панель задач Сегодня 05:05 — Фондовый рынок

На канале раннего доступа появилась сборка Windows 11 Insider Preview Build 25163, где тестируются улучшения панели задач. Теперь при открывании большого количества программы панель переходит в так называемый режим переполнения, показывая небольшую панель сверху.

Пока неизвестно, сколько программ необходимо отключить для запуска этого режима. Речь идет только о «достаточном количестве» программ. При этом интерфейс расширенной панели задач поддерживает те же возможности, что есть на основной. Это контекстное меню, действия двойного щелчка и другое. Если количество программ уменьшается, расширенный режим выключается автоматически.

Пока неизвестно, сколько приложений нужно открыть, чтобы он включился. Вероятно, это зависит от разрешения экрана, соотношения сторон, масштаба интерфейса и других показателей.

Также эта сборка получила фирменный сервис OneDrive в меню «Поделиться» для быстрой загрузки данных в облако. Из других изменений следует отметить небольшие улучшения интерфейса Microsoft Store. Теперь там удобнее сравнивать цены на разные версии одной и той же игры. А еще добавилась поддержка протокола UDP в частных сетях.

Portaltele По материалам:

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