В Windows 11 появится встроенная возможность записи экрана — Finance.ua

В Windows 11 появится встроенная возможность записи экрана Сегодня 03:21 — Фондовый рынок

Компания Microsoft ранее официально подтвердила одну из ожидаемых функций Windows 11 — встроенную возможность записи экрана. К сожалению, она не попала в финальный релиз 22H2, однако, похоже, компания планирует в ближайшие недели начать бета-тестирование этой возможности.

По данным источника, эта функция появится в приложении Ножницы (Snipping Tool), но пока речь идет только о Windows 11. Конечно, есть и многие сторонние программы с той же функциональностью и большими возможностями, однако наличие встроенного решения, несомненно, будет удобным.

Как ожидается, эта возможность появится в версии «Ножниц» под номером 11.2211.11.0 или более поздней. Однако пока эта функция не вышла даже на канале Dev или Beta, поэтому говорить о сроках релиза преждевременно.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.