В Windows 11 появится встроенная возможность записи экрана — Finance.ua
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В Windows 11 появится встроенная возможность записи экрана

Фондовый рынок
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Компания Microsoft ранее официально подтвердила одну из ожидаемых функций Windows 11 — встроенную возможность записи экрана. К сожалению, она не попала в финальный релиз 22H2, однако, похоже, компания планирует в ближайшие недели начать бета-тестирование этой возможности.
По данным источника, эта функция появится в приложении Ножницы (Snipping Tool), но пока речь идет только о Windows 11. Конечно, есть и многие сторонние программы с той же функциональностью и большими возможностями, однако наличие встроенного решения, несомненно, будет удобным.
Как ожидается, эта возможность появится в версии «Ножниц» под номером 11.2211.11.0 или более поздней. Однако пока эта функция не вышла даже на канале Dev или Beta, поэтому говорить о сроках релиза преждевременно.
По материалам:
Portaltele
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