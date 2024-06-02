В WhatsApp появится функция, которая будет полезна всем — Finance.ua

В WhatsApp появится функция, которая будет полезна всем Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

В WhatsApp появится функция, которая будет полезна всем

Разработчики WhatsApp добавили полезную опцию в бета-версию для iOS. Эта функция будет полезна всем. Речь идет о возможности настраивать качество сохраненного контента в переписке.

Сейчас все фото и видео автоматически отображаются в сжатом формате. Чтобы, например, просмотреть фотографию в полном качестве, нужно специально отправлять снимок файлом, загружать его и просматривать в исходном формате в галерее смартфона. Теперь это в прошлом.

Теперь пользователь iPhone может настроить так, чтобы фото и видео, загруженные в чаты, автоматически отображались наилучшим образом.

Однако при включенной опции скорость загрузки ленты может снизиться до 6 раз, уточняют разработчики. Чтобы включить отображение контента в полном формате, необходимо зайти в «Настройки» — «Данные и хранилище» — «Качество медиа» и нажать «HD-качество».

По данным портала WaBetaInfo, опция пока доступна только бета-тестировщикам. Эксперты ожидают, что опция будет доступна для большего количества людей в «ближайшие дни».

iTechua По материалам:

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