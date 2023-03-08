В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников — Finance.ua

В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников 08.03.2023, 00:17 — Личные финансы

В обозримом будущем у пользователей WhatsApp появится защита от звонков спамеров, мошенников и других злоумышленников. Meta работает над новой функцией, позволяющей оградить пользователей от потока нежданных вызовов в мессенджере.

Как сообщает портал WABetaInfo, команда разработчиков трудится над новой функцией, позволяющей блокировать звонки с неизвестных номеров, пока в приложении для Android. В настройках достаточно будет активировать соответствующий переключатель, после чего пользователь не увидит того, что ему пытается дозвониться неизвестный абонент. Фактически речь идёт об обычном «белом списке». Примечательно, что никаких оповещений о блокировке сам звонящий не получит — он будет слышать те же гудки, что и обычно. Те же, кто активировал функцию, не будут даже знать о вредоносном звонке.

Поскольку не каждый звонок является попыткой мошенников выйти на связь, на всякий случай предусмотрена возможность узнать историю пропущенных вызовов — тогда пользователь сам сможет решить, позвонить ему по указанному номеру или оставить информацию без внимания. Так или иначе, это заметно снизит эффективность деятельности злоумышленников.

По данным WABetaInfo, сейчас возможность блокировки звонков с неизвестных номеров проходит внутреннее тестирование и недоступна даже участникам программы бета-тестирования мессенджера. Впрочем, из числа пользователей, не являющихся сотрудниками компании, бета-тестировщики обычно получают новую функциональность первыми.

Ранее сообщалось, что WhatsApp в числе других иностранных мессенджеров попал в чёрный список Роскомнадзора — российские банки не могут использовать его для осуществления ряда финансовых операций и взаимодействия с клиентами.

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