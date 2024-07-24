В ВСУ вступили первые осужденные женщины, — Минюст Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В ВСУ вступили первые осужденные женщины, — Минюст

С Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключили контракт первые семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Елену Высоцкую.

Как отметила Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.

В частности, осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

«Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение относительно первых семи осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ», — объяснила Высоцкая.

Мобилизация осужденных

В Украине недавно вступил в силу закон о добровольной мобилизации заключенных, одобренный парламентом в этом году. Теперь все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После ходатайства их заявки рассматриваются специальными комиссиями, которые оценивают риски и принимают окончательное решение.

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