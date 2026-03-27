В ВСУ создают IT-вертикаль: открыто 2000 вакансий
В Силах обороны Украины вводится новая роль — IT-специалистов в подразделениях, группировках войск и командованиях. Их задачей станет обеспечение эффективной работы цифровых продуктов, их оперативное внедрение и масштабирование в соответствии с потребностями войск. Для этого Министерство обороны создает так называемую IT-вертикаль — систему специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях управления.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Открыто более 2000 вакансий в различных подразделениях и органах военного управления. Подать заявку можно на сайте digitalteam.mod.gov.ua.
Присоединиться могут как действующие военнослужащие, так и гражданские IT-специалисты. Для последних предусмотрено вступление в армию через мобилизацию или контракт.
Роль IT-специалистов в подразделениях
«Современная война — не только об оружии. Это данные и скорость решений, которые дают технологическое преимущество на поле боя. Именно поэтому формируем системную IT-вертикаль. Для этого нужны люди, которые внедряют цифровые продукты и системы непосредственно в армии — на всех уровнях: от батальонов до командований», — рассказал министр обороны Михаил Федоров.
Теперь в каждом подразделении будет свой IT-специалист, который:
- понимает реальные потребности подразделения;
- координирует внедрение решений;
- дает обратную связь разработчикам;
- инициирует новые изменения.
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук добавила, что IT-вертикаль даст глубокое понимание потребностей военных и позволит развивать цифровые сервисы не «сверху вниз», а через постоянную живую связь на всех уровнях.
Кого ищут
В ІТ-вертикаль приглашают на следующие позиции:
- руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);
- проектный менеджер (Project Manager);
- аналитик данных (Data Analyst);
- бизнес-аналитик (Business Analyst);
- специалист по сопровождению продукта (Product Support);
- специалист по документальному сопровождению (Technical Writer).
Это ключевые роли, обеспечивающие внедрение и развитие цифровых решений в подразделениях.
Ожидаемый эффект от внедрения
IT-вертикаль на практике дает:
- скорость — решения появляются в подразделениях без бюрократических задержек;
- эффективность — технологии масштабируются там, где они нужны;
- контроль — IT-специалист на месте собирает потребности и отзывы;
- инициативность — специалисты могут предлагать собственные инициативы.
