В ВСУ создают IT-вертикаль: открыто 2000 вакансий

В Силах обороны Украины вводится новая роль — IT-специалистов в подразделениях, группировках войск и командованиях. Их задачей станет обеспечение эффективной работы цифровых продуктов, их оперативное внедрение и масштабирование в соответствии с потребностями войск. Для этого Министерство обороны создает так называемую IT-вертикаль — систему специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях управления.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Открыто более 2000 вакансий в различных подразделениях и органах военного управления. Подать заявку можно на сайте digitalteam.mod.gov.ua.
Присоединиться могут как действующие военнослужащие, так и гражданские IT-специалисты. Для последних предусмотрено вступление в армию через мобилизацию или контракт.

Роль IT-специалистов в подразделениях

«Современная война — не только об оружии. Это данные и скорость решений, которые дают технологическое преимущество на поле боя. Именно поэтому формируем системную IT-вертикаль. Для этого нужны люди, которые внедряют цифровые продукты и системы непосредственно в армии — на всех уровнях: от батальонов до командований», — рассказал министр обороны Михаил Федоров.
Теперь в каждом подразделении будет свой IT-специалист, который:
  • понимает реальные потребности подразделения;
  • координирует внедрение решений;
  • дает обратную связь разработчикам;
  • инициирует новые изменения.
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук добавила, что IT-вертикаль даст глубокое понимание потребностей военных и позволит развивать цифровые сервисы не «сверху вниз», а через постоянную живую связь на всех уровнях.

Кого ищут

В ІТ-вертикаль приглашают на следующие позиции:
  • руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);
  • проектный менеджер (Project Manager);
  • аналитик данных (Data Analyst);
  • бизнес-аналитик (Business Analyst);
  • специалист по сопровождению продукта (Product Support);
  • специалист по документальному сопровождению (Technical Writer).
Это ключевые роли, обеспечивающие внедрение и развитие цифровых решений в подразделениях.

Ожидаемый эффект от внедрения

IT-вертикаль на практике дает:
  • скорость — решения появляются в подразделениях без бюрократических задержек;
  • эффективность — технологии масштабируются там, где они нужны;
  • контроль — IT-специалист на месте собирает потребности и отзывы;
  • инициативность — специалисты могут предлагать собственные инициативы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство обороны готовит изменения в процессе мобилизации, решения по СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев.
Также по теме
