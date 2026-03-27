В ВСУ создают IT-вертикаль: открыто 2000 вакансий

В Силах обороны Украины вводится новая роль — IT-специалистов в подразделениях, группировках войск и командованиях. Их задачей станет обеспечение эффективной работы цифровых продуктов, их оперативное внедрение и масштабирование в соответствии с потребностями войск. Для этого Министерство обороны создает так называемую IT-вертикаль — систему специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях управления.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Открыто более 2000 вакансий в различных подразделениях и органах военного управления. Подать заявку можно на сайте digitalteam.mod.gov.ua

Присоединиться могут как действующие военнослужащие, так и гражданские IT-специалисты. Для последних предусмотрено вступление в армию через мобилизацию или контракт.

Роль IT-специалистов в подразделениях

«Современная война — не только об оружии. Это данные и скорость решений, которые дают технологическое преимущество на поле боя. Именно поэтому формируем системную IT-вертикаль. Для этого нужны люди, которые внедряют цифровые продукты и системы непосредственно в армии — на всех уровнях: от батальонов до командований», — рассказал министр обороны Михаил Федоров.

Теперь в каждом подразделении будет свой IT-специалист, который:

понимает реальные потребности подразделения;

координирует внедрение решений;

дает обратную связь разработчикам;

инициирует новые изменения.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук добавила, что IT-вертикаль даст глубокое понимание потребностей военных и позволит развивать цифровые сервисы не «сверху вниз», а через постоянную живую связь на всех уровнях.

Кого ищут

В ІТ-вертикаль приглашают на следующие позиции:

руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);

проектный менеджер (Project Manager);

аналитик данных (Data Analyst);

бизнес-аналитик (Business Analyst);

специалист по сопровождению продукта (Product Support);

специалист по документальному сопровождению (Technical Writer).

Это ключевые роли, обеспечивающие внедрение и развитие цифровых решений в подразделениях.

Ожидаемый эффект от внедрения

IT-вертикаль на практике дает:

скорость — решения появляются в подразделениях без бюрократических задержек;

эффективность — технологии масштабируются там, где они нужны;

контроль — IT-специалист на месте собирает потребности и отзывы;

инициативность — специалисты могут предлагать собственные инициативы.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Министерство обороны готовит изменения в процессе мобилизации, решения по СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев.

