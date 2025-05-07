В ВР рассказали, каких законов до сих пор не хватает общинам — Finance.ua

В ВР рассказали, каких законов до сих пор не хватает общинам Сегодня 09:44 — Казна и Политика

В ВР рассказали, каких законов до сих пор не хватает общинам

Для успешного продолжения реформы децентрализации, которая стартовала еще в 2014, нужно создать и принять законопроект о распределении полномочий в связи с изменением административно-территориального устройства, а также ЗП № 6319, совершенствующий статус и полномочия органов самоорганизации населения (ОСН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, комментируя результаты обновления Белой книги реформ.

По ее словам, сейчас важно завершить ключевые законодательные инициативы и решить неотложные вопросы администрирования местных налогов и полномочий органов местного самоуправления.

Как свидетельствует аналитика Вокс Украина, децентрализация была и остается популярной среди украинцев. В ноябре 2022 года 76% респондентов поддерживали ее продолжение.

Однако на фоне войны часть положительных тенденций ослабла. В то же время, именно местные власти оказались на передовой в противодействии российскому вторжению, продемонстрировав рост устойчивости общин благодаря сотрудничеству с гражданским обществом, активистами и волонтерами.

Реформа предоставила общинам финансовые ресурсы, возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами и приоритетом потребностей жителей. Однако новые полномочия иногда требовали принятия непопулярных решений. Шуляк отметила, что благодаря децентрализации граждане лучше понимают связь между налогами и услугами.

Процесс реформы происходит циклически — через внедрение, тестирование и корректировку. Это позволяет выявлять и устранять законодательные пробелы. После 2019 года реформа вошла в фазу завершения.

Полномасштабная война повлияла на финансирование: в 2023 году военный НДФЛ был централизован для нужд обороны, однако эти средства, как отметила Шуляк, не были использованы по плану. Поэтому в конце 2024 года парламент разрешил общинам напрямую закупать для ВСУ.

В 2024 году был принят ряд важных решений: восстановление среднесрочного бюджетного планирования, расширение полномочий в трансграничном сотрудничестве, введение конкурсов на должности в органах местного самоуправления и прозрачные стандарты их работы. Это способствовало росту доверия к местной власти, усилению общественного единства и более активному участию граждан в местном управлении, в частности, через общественные бюджеты.

«Важным в контексте децентрализации элементом местного развития и послевоенного восстановления стал запуск государственного градостроительного кадастра. Пользователями кадастра будут местные власти, архитекторы, строители. В кадастре будет информация из реестра поврежденного и уничтоженного имущества, земельного кадастра, пространственного развития общин, генпланы и другая информация, необходимая для строительства, однако ее обновление — первоочередной вызов для сферы градостроительства», — добавила Шуляк.

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