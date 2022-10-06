В ВР объяснили, начисляют ли зарплаты депутатам, находящимся за границей без уважительных причин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ВР объяснили, начисляют ли зарплаты депутатам, находящимся за границей без уважительных причин

Казна и Политика
50
С мая 2022 заработная плата и выплаты народным депутатам, находящимся за границей без уважительных причин, не начисляется.
Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады Украины.
Отмечается, что зарплаты народным депутатам начисляются на основании табеля учета рабочего времени. Его подают в бухгалтерию за подписью руководителя секретариата, секретаря и председателя соответствующего комитета Верховной рады. Учет рабочего времени нардепов, не входящих ни в один комитет, осуществляет подразделение Аппарата Верховной Рады.
Читайте также
После полномасштабного вторжения в рф часть депутатов перестали посещать пленарные заседания парламента. В этой связи Аппарат ВРУ в апреле обратился в Комитет ВРУ по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента за разъяснением.
Этот комитет рекомендовал аппарату парламента на период действия военного положения в Украине «остановить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, выдачу средств для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера народным депутатам, которые с началом полномасштабной войны без уважительных причин отсутствовали в течение соответствующего календарного месяца на всех пленарных заседаниях Верховной Рады и на заседаниях комитетов, а также тем парламентариям, которые покинули территорию Украины и по сей день находятся за границей», — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
«С мая 2022 года заработная плата и выплаты находящимся не в Украине без уважительных причин народным депутатам не начисляется», — уверяет пресс-служба Аппарата ВРУ.
В то же время после решения комитета бухгалтерия проводит сверку присутствия народных депутатов с комитетами и другими подразделениями аппарата по корректировке табелей учета рабочего времени. По результату проверки выплат депутатам пересчитывают за фактически отработанное время.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.