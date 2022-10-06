В ВР объяснили, начисляют ли зарплаты депутатам, находящимся за границей без уважительных причин — Finance.ua

В ВР объяснили, начисляют ли зарплаты депутатам, находящимся за границей без уважительных причин Сегодня 12:43 — Казна и Политика

С мая 2022 заработная плата и выплаты народным депутатам, находящимся за границей без уважительных причин, не начисляется.

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады Украины.

Отмечается, что зарплаты народным депутатам начисляются на основании табеля учета рабочего времени. Его подают в бухгалтерию за подписью руководителя секретариата, секретаря и председателя соответствующего комитета Верховной рады. Учет рабочего времени нардепов, не входящих ни в один комитет, осуществляет подразделение Аппарата Верховной Рады.

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После полномасштабного вторжения в рф часть депутатов перестали посещать пленарные заседания парламента. В этой связи Аппарат ВРУ в апреле обратился в Комитет ВРУ по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента за разъяснением.

Этот комитет рекомендовал аппарату парламента на период действия военного положения в Украине «остановить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, выдачу средств для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера народным депутатам, которые с началом полномасштабной войны без уважительных причин отсутствовали в течение соответствующего календарного месяца на всех пленарных заседаниях Верховной Рады и на заседаниях комитетов, а также тем парламентариям, которые покинули территорию Украины и по сей день находятся за границей», — говорится в сообщении.

«С мая 2022 года заработная плата и выплаты находящимся не в Украине без уважительных причин народным депутатам не начисляется», — уверяет пресс-служба Аппарата ВРУ.

В то же время после решения комитета бухгалтерия проводит сверку присутствия народных депутатов с комитетами и другими подразделениями аппарата по корректировке табелей учета рабочего времени. По результату проверки выплат депутатам пересчитывают за фактически отработанное время.

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