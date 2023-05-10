В ВР готовят новые доплаты военным вместо отмененных 30 тыс. грн — Finance.ua

В ВР готовят новые доплаты военным вместо отмененных 30 тыс. грн Сегодня 13:01 — Казна и Политика

В ВР готовят новые доплаты военным вместо отмененных 30 тыс. грн

В Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжается работа над новым законодательством, касающимся денежного довольствия и доплат военнослужащим. Речь идет об альтернативе ранее принятому закону о возобновлении системы доплат, существовавшей до февраля текущего года.

Об этом сообщает издание « Politeka ».

На днях состоялось заседание рабочей группы с участием представителей Министерства финансов, Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ и других силовых ведомств. Речь шла о следующем:

увеличение уровня денежного довольствия для призывников;

повышение размера стипендий для курсантов вузов и звеньев образования, где есть военные подразделения;

увеличение денежного довольствия для инструкторов;

унификация оплаты труда военных и введение единого стандарта денежного довольствия;

выплата дополнительного вознаграждения и создание оснований стимулирующих доплат.

Также на заседании обсудили дополнительные вопросы, такие как компенсация питания, регистрация транспорта, упрощение некоторых процедур и увольнение с военной службы некоторых категорий лиц.

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Напомним, 10 апреля парламент поддержал возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако в законе не указаны источники финансирования, которого было бы достаточно для покрытия расходов. Законодательную инициативу не подписали глава ВР и президент, поскольку в парламенте зарегистрировали проект постановления о ее отклонении.

По словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект № 8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

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