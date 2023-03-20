В Волынской области разоблачили фальшивомонетчика — Finance.ua
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В Волынской области разоблачили фальшивомонетчика

Криминал
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В Волынской области разоблачили фальшивомонетчика
В Волынской области разоблачили фальшивомонетчика
Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили жителя Днепра, который рассчитывался фальшивыми купюрами в торговых заведениях города Луцка.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что гражданин Украины приобрел поддельную национальную валюту в городе Днепр в феврале 2023 года. Мужчина привез фальшивые купюры в Луцк и сразу начал их сбывать. В целях сокрытия преступления деньги сбывались в разных торговых местах. Каждый раз покупался недорогой товар, оплачиваемый поддельной купюрой в 1000 гривен. Таким образом, человек конвертировал поддельные средства в настоящие гривны.
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Выявленные банкноты номиналом 1000 грн имели одинаковые серии и номера и не соответствовали установленному образцу аналогичной банкноты Национального банка Украины. Купюры были напечатаны с использованием цветного печатающего устройства с струйным способом печати и имели поддельные специальные элементы защиты.
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Лицо уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).
Уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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