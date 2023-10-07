В военкомате ответили, могут ли женщинам вручать повестки — Finance.ua
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В военкомате ответили, могут ли женщинам вручать повестки

Личные финансы
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В военкомате ответили, могут ли женщинам вручать повестки
В военкомате ответили, могут ли женщинам вручать повестки
Мобилизация женщин в Украине не проводится. Но гражданки могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению определенных работ в военное время.
Об этом сообщает спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.
Он подчеркнул, что женщин принудительно не призывают в армию. Но намекнул, что военнообязанные женщины все же могут получить повестку и в теории быть призванными в армию.
«Они (женщины, — ред.), безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт», — отметил Истомин.
По его словам, большинство женщин в Украине, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение. В частности, если женщина воспитывает сама несовершеннолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью или является многодетной мамой.
Также, если супруги воспитывают ребенка, то призвать могут только одного из родителей. Но если ребенок взрослый, то мобилизовать могут всех трех членов семьи.
«Но это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанные, отец взрослого сына может иметь букет болезней или и инвалидность, а сын за ним ухаживать. То есть, все очень индивидуально, жизненных вариаций много», — подчеркнул спикер военкомата.
С 1 октября все женщины-медики в Украине должны встать на воинский учет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.
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По материалам:
Телеграф
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