Как стать водителем грузовика: пошаговая инструкция по получению прав категории C и C1 — Finance.ua
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Как стать водителем грузовика: пошаговая инструкция по получению прав категории C и C1

Личные финансы
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Как стать водителем грузовика: пошаговая инструкция по получению прав категории C и C1
Как стать водителем грузовика: пошаговая инструкция по получению прав категории C и C1, Фото: freepik
В Украине растет спрос на водителей грузовиков. Все больше граждан, стремящихся получить водительские права, выбирают категории С и С1.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Право на управление грузовиками предоставляется гражданам в возрасте от 18 лет. Категория С предназначена для управления транспортными средствами от 7,5 тонн и выше, а С1 — массой от 3,5 до 7,5 тонн.

Как открыть категории С, С1

При первом получении водительских прав на категории С или С1 необходимо сначала самостоятельно или в учебном заведении подготовиться к теоретическому экзамену и сдать его в сервисном центре МВД.
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После этого следует пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в одном из наших подразделений.
Теоретические знания ПДД и навыки управления проверяются по высшей категории — С.
Если кандидат в водители хочет одновременно открыть 3 категории — В, С и С1, теоретические и практические экзамены сдаются по двум категориям — В и С.

Как открыть категории С, С1 при наличии

Если человек планирует открыть категории С, С1 при наличии 3-летнего стажа вождения на категории В, теоретические экзамены не сдаются.
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Это упрощение процедуры действует на период военного положения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта № 360. Необходимо пройти практическую переподготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Подготовка документов

Для сдачи экзаменов в сервисный центр МВД необходимо подготовить пакет документов:
  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, либо ID-карта (подается вместе со справкой или выпиской о месте жительства), либо справка ВПЛ;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • медицинская справка, подтверждающая допущение к управлению транспортным средством выбранной категории.
Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД — 250 грн, а практического — 420 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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