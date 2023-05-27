Как получить права в Дії — Finance.ua

Как получить права в Дії Сегодня 14:09 — Технологии&Авто

Как получить права в Дії

С 23 мая в Дії заработала новая услуга — обмен и восстановление водительского удостоверения. С ее запуском Украина стала первой страной Европы, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ.

«Отныне можно подать заявку на замену своего водительского удостоверения через приложение в несколько кликов. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, которое является исключительно цифровым и действительным на территории Украины», — говорят в правительстве.

Как получить права в Дії

Если вы впервые пользуетесь приложением, авторизуйтесь через один из доступных способов — BankID, ID-карту или заграничный биометрический паспорт. Ваше водительское удостоверение, как и другие документы, подтянутся автоматически.

Если водительское удостоверение не отображается в приложении, это может быть связано с тем, что информации о ваших документах, содержащихся в реестре водительских удостоверений и реестре свидетельств о регистрации транспортных средств, недостаточно.

Исправить это досадное упущение также можно онлайн. Для этого нужно войти в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать «Уточнение данных в реестре водительских прав». Далее водитель должен заполнить онлайн форму и указать тип проблемы.

Затем — загрузить фото нужных документов (удостоверение водителя с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации), подтвердить заявление и ждать его рассмотрения.

Если же проблем с отображением документа нет, то в приложении Дія нужно перейти в меню «Услуги» и выбрать «Замена водительского удостоверения». Также можно нажать три точки в правом нижнем углу цифрового водительского и выбрать «Заменить удостоверение».

Следует указать причину замены документа. Это может быть потеря, повреждение, вместо выданного впервые на два года, изменение персональных данных (например фамилии).

Следующий шаг — подтвердить или указать место регистрации.

Далее система предложит выбрать тип документа: цифровое (Е-удостоверение, 26 грн) или пластик и цифровой вариант (т.е. обычный формат, 254 грн).

В случае выбора варианта с пластиком необходимо указать сервисный центр МВД, где вам будет комфортно забрать изготовленный документ.

Затем необходимо подтвердить или указать контактные данные (телефон и e-mail), подписать заявление и оплатить услугу. Оплату необходимо произвести в течение 10 минут, иначе заявка аннулируется.

И все — остается только следить за статусом заявки и после изготовления забрать новое пластиковое удостоверение в избранном сервисном центре МВД. Или дождаться, когда Дія пришлет push-уведомление о готовности Е-удостоверения.

Напомним, национальное удостоверение водителя Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории действительно в течение 30 лет с даты его выдачи.

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