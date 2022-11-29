В Винницкой области обнаружили схему продажи автомобилей под видом гуманитарки — Finance.ua

В Винницкой области обнаружили схему продажи автомобилей под видом гуманитарки Вчера 17:45 — Криминал

В Винницкой области обнаружили схему продажи автомобилей под видом гуманитарки, Фото: gp.gov.ua

В Винницкой области сотрудники Офиса генерального прокурора разоблачили схему продажи автомобилей на 1,5 млн гривен, которые были ввезены под видом гуманитарной помощи.

По данным Офиса генерального прокурора, два брата организовали продажу авто, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Они размещали объявления на платформах для продажи автомобилей. Прибыль получали под видом уплаты благотворительных взносов на банковский счет благотворительного фонда, возглавляемого одним из подозреваемых.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители изъяли автомобили на общую сумму 1,5 млн гривен. По ходатайству прокуратуры обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2 млн гривен каждому.

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