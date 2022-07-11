В Винницкой области арестовали активы российской компании на 2 миллиарда — Finance.ua
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В Винницкой области арестовали активы российской компании на 2 миллиарда

Криминал
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В Винницкой области арестовали активы российской компании на 2 миллиарда
В Винницкой области арестовали активы российской компании на 2 миллиарда
Суд наложил арест на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии.
Об этом сообщают пресс-службы Службы безопасности и Офиса генерального прокурора.
В частности, арестованы корпоративные права — 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье на более 500 млн грн.
Отмечается, что фирма с начала полномасштабного вторжения россии пыталась вывести свои активы в интересах российских владельцев — олигарха, владеющего косметической корпорацией в россии и являющегося членом политической партии «Единая россия».
В Винницкой области арестовали активы российской компании на 2 миллиарда
Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывозив ее на территорию Одесской области, говорится в сообщении.
Для этого организовали транспортировку товара грузовиками с символикой Красного Креста без соответствующих документов.
Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса. Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление АРМА.
По материалам:
Економічна Правда
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