В Верховной Раде рассказали детали следующей индексации пенсий — Finance.ua

В Верховной Раде рассказали детали следующей индексации пенсий Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Верховной Раде рассказали детали следующей индексации пенсий

В марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, как это предусмотрено законом. По прогнозам аналитиков, перерасчет будет произведен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.

Об этом рассказала народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

«Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная — 1500 грн. Люди от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выровнять и сбалансировать эти выплаты», — отметила политик.

Она напомнила, что в Украине продлено действие программы ООН, которая предоставляет дополнительную поддержку определенным группам граждан.

«Сейчас эта программа включает не только пенсионеров, но и детей и людей с инвалидностью. Пособие предоставляется гражданам, проживающим в 8 областях, где ведутся активные боевые действия или возле этой зоны. Выплата начисляется следующим образом: за базовую выплату от государства или социальную помощь берется сумма 3250 грн. ООН выплачивает разницу между этой суммой и той, которую получает гражданин. К примеру, человек получает минимальную пенсию 2400 грн, соответственно, он может претендовать на 850 грн пособия», — пояснила народный депутат.

Справка Finance.ua:

средний размер пенсий в Украине на 1 октября составляет 5 851,86 грн (на 1 июля — 5 816,62 грн). У работающих пенсионеров — 6 257,96 грн (на 1 июля — 6 216,20 грн);

большинство пенсионеров — 61,73% - получают выплаты, не превышающие 5 000 грн. В частности, у 25,79% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн. Еще 17,35% получают выплаты от 3001 до 4000 грн, 18,59% пенсионеров получают пенсии от 4001 до 5000 грн. Четверти украинских пенсионеров (25,57%) назначена пенсия в размере от 5 001 до 10 000 грн. Более 10 000 грн получают 12,7% пенсионеров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.