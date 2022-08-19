В Великобритании создали полноценный электрокар Firefly Sport для детей от 4 до 10 лет — Finance.ua

В Великобритании создали полноценный электрокар Firefly Sport для детей от 4 до 10 лет Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

В Великобритании создали полноценный электрокар Firefly Sport для детей от 4 до 10 лет

Модель Firefly Sport от британской Young Drive Motor Cars является электромобилем, обучающим молодых водителей важности безопасности дорожного движения.

Хотя Firefly Sport сконструирован как настоящий электромобиль и управляется так же, однако он предназначен для детей от 4 до 10 лет. Его цель состоит в том, чтобы подготовить молодых водителей к управлению автомобилем по реальным улицам.

Firefly Sport — это электромобиль длиной 2,1 м, полностью изготовленный из британских запчастей. Фактически его называют «первой британской моделью электромобиля», поскольку все детали, в частности двигатель и аккумуляторы, изготовлены в Великобритании.

Однако это не обычный игрушечный автомобиль — его максимальная скорость составляет около 40 км в час, однако родители могут устанавливать ее на более низком уровне.

Кроме того, родителям не нужно беспокоиться о том, что дети поедут на машинке через весь город. Модель оснащена отсечкой по дальности 200 метров. А если по пути возникнет препятствие, Firefly Sport автоматически остановится.

Firefly Sport планирует выпустить и взрослую версию автомобиля в ближайшее время.

Ampercar По материалам:

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