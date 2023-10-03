В Великобритании обещают поддерживать Украину вне зависимости от событий в других странах — Finance.ua

В Великобритании обещают поддерживать Украину вне зависимости от событий в других странах Сегодня 09:13

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину «независимо от того, что происходит в других местах». Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс, пишет Sky News

По его мнению, США и Польша продолжат оказывать решительную поддержку Украине, несмотря на внутреннее давление. Было понятно, что любая напряженность по поводу поддержки Украины уйдет во время выборов, но поддержка Польши была «прекрасной», отметил Шаппс.

Обращаясь к США, он сказал, что мы далеки от того, чтобы страна прекратила поддержку.

Людям не следует «вдаваться в подробности» махинаций бюджетного процесса США или допускать «худший сценарий» на выборах в следующем году.

Говоря о том, является ли худшим сценарием избрание Дональда Трампа, Шаппс отметил: «Нет, я не думаю, что самый плохой сценарий развития событий — это Трамп, потому что-то, что произойдет потом, будет настоящим вопросом».

«Британия, вне зависимости от того, что произойдет в других местах, возьмет на себя лидирующую роль», — подчеркнул британский министр.

УНІАН По материалам:

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