В Великобритании обещают поддерживать Украину вне зависимости от событий в других странах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании обещают поддерживать Украину вне зависимости от событий в других странах

24
Великобритания будет продолжать поддерживать Украину «независимо от того, что происходит в других местах». Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс, пишет Sky News.
По его мнению, США и Польша продолжат оказывать решительную поддержку Украине, несмотря на внутреннее давление. Было понятно, что любая напряженность по поводу поддержки Украины уйдет во время выборов, но поддержка Польши была «прекрасной», отметил Шаппс.
Обращаясь к США, он сказал, что мы далеки от того, чтобы страна прекратила поддержку.
Людям не следует «вдаваться в подробности» махинаций бюджетного процесса США или допускать «худший сценарий» на выборах в следующем году.
Говоря о том, является ли худшим сценарием избрание Дональда Трампа, Шаппс отметил: «Нет, я не думаю, что самый плохой сценарий развития событий — это Трамп, потому что-то, что произойдет потом, будет настоящим вопросом».
«Британия, вне зависимости от того, что произойдет в других местах, возьмет на себя лидирующую роль», — подчеркнул британский министр.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.