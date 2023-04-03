В Варшаве введут штрафы за оставленный в общественном транспорте багаж — Finance.ua

В Варшаве введут штрафы за оставленный в общественном транспорте багаж Сегодня 17:17 — Личные финансы

В Варшаве введут штрафы за оставленный в общественном транспорте багаж

За оставленный рюкзак или сумку в общественном транспорте или на остановке пассажирам в Польше придется платить немалый штраф.

Такое постановление принял Муниципальный совет Варшавы, передает Rzeczpospolita

Новые правила вступят в силу с 8 апреля. И, по сравнению с предыдущими, будет несколько изменений, которые соответствуют появлению новых угроз, в том числе потенциальной террористической угрозы.

Так, пассажиры, оставившие свой багаж в варшавском метро, ​​автобусе, трамвае или поезде SKM, рискуют получить штраф в размере 500 злотых. Ожидается, что новые правила заставят пассажиров повнимательнее следить за своими вещами.

В 2022 году в столице Польши было зафиксировано 143 случая оставленного без присмотра багажа в поездах и на станциях метро, ​​а в этом году уже 28. Такие ситуации имели место также в трамваях и автобусах, поэтому депутаты приняли изменения в Положение о порядке в местном общественном транспорте.

Если случается такой инцидент, то, согласно протоколу, нужно вызвать полицию, а станцию метро закрыть для пассажиров. Это приводит к перебоям в движении поездов и задержкам в метро.

Также будет запрещено выбрасывать предметы из вагона или бросать их на рельсы. Это, как объясняют варшавские власти, «результат одного случая, когда пассажир выбросил неизвестный предмет из окна поезда, что привело к длительному перерыву в движении».

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Телеканал 24 По материалам:

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