В Варшаве теперь можно обменять украинские права — Finance.ua

В Варшаве теперь можно обменять украинские права
Обособленное подразделение ГП «Документ» в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше.
Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт варшавского подразделения предприятия, воспользоваться услугой можно только при наличии предварительно выданного удостоверения.
Физическое наличие документа (даже испорченного) обязательно.
Обмен водительского удостоверения осуществляется:
- в случае непригодности его для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.);
- в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);
- по желанию владельца (в целях уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения отцифрованного образа лица и т.п.).
Обмен просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, проводится без сдачи экзаменов при условии, если водитель совершил за это время не более 2-х админправонарушений и ни одного по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Срок действия нового водительского удостоверения — 30 лет.
Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.
Необходимый перечень документов:
- паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (при предоставлении ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе предоставляется справка о регистрации места жительства лица, при условии, что с даты его выдачи не прошло 30 календарных дней);
- справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
- имеющееся удостоверение водителя. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос;
- документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
Перечень документов для обмена водительского удостоверения (в случае наличия ранее полученного водительского удостоверения на территории Украины) для иностранцев:
- один из документов, подтверждающий право пребывания на территории Украины:
- вид на постоянное проживание;
- виды на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;
- идентификационный код (оригинал или копия) при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД;
- имеющееся удостоверение водителя;
- документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
Медицинская справка во время действия военного положения от иностранцев также не требуется.
Стоимость обмена водительского удостоверения
Выдача, обмен национального водительского удостоверения — 254,00 грн.
Сервисная услуга предприятия — 420,00 злотых.
Чтобы оплатить услуги через он-лайн сервис, желательно иметь карту украинского банка с достаточным лимитом для платежей в интернете.
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