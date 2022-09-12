В Варшаве теперь можно обменять украинские права — Finance.ua

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В Варшаве теперь можно обменять украинские права

Личные финансы
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В Варшаве теперь можно обменять украинские права
В Варшаве теперь можно обменять украинские права
Обособленное подразделение ГП «Документ» в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше.
Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт варшавского подразделения предприятия, воспользоваться услугой можно только при наличии предварительно выданного удостоверения.
Физическое наличие документа (даже испорченного) обязательно.
Обмен водительского удостоверения осуществляется:
  • в случае непригодности его для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.);
  • в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);
  • по желанию владельца (в целях уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения отцифрованного образа лица и т.п.).
Обмен просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, проводится без сдачи экзаменов при условии, если водитель совершил за это время не более 2-х админправонарушений и ни одного по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Срок действия нового водительского удостоверения — 30 лет.
Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.
Необходимый перечень документов:
  1. паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (при предоставлении ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе предоставляется справка о регистрации места жительства лица, при условии, что с даты его выдачи не прошло 30 календарных дней);
  2. справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
  3. имеющееся удостоверение водителя. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос;
  4. документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
Перечень документов для обмена водительского удостоверения (в случае наличия ранее полученного водительского удостоверения на территории Украины) для иностранцев:
  1. один из документов, подтверждающий право пребывания на территории Украины:
  2. вид на постоянное проживание;
  3. виды на временное проживание;
  4. удостоверение беженца;
  5. удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  6. удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;
  7. идентификационный код (оригинал или копия) при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД;
  8. имеющееся удостоверение водителя;
  9. документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
Медицинская справка во время действия военного положения от иностранцев также не требуется.
Стоимость обмена водительского удостоверения
Выдача, обмен национального водительского удостоверения — 254,00 грн.
Сервисная услуга предприятия — 420,00 злотых.
Чтобы оплатить услуги через он-лайн сервис, желательно иметь карту украинского банка с достаточным лимитом для платежей в интернете.

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По материалам:
Я в Польщі
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