В Варшаве теперь можно обменять украинские права — Finance.ua

В Варшаве теперь можно обменять украинские права Сегодня 09:36 — Личные финансы

В Варшаве теперь можно обменять украинские права

Обособленное подразделение ГП «Документ» в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше.

Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт варшавского подразделения предприятия, воспользоваться услугой можно только при наличии предварительно выданного удостоверения.

Физическое наличие документа (даже испорченного) обязательно.

Обмен водительского удостоверения осуществляется:

в случае непригодности его для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.);

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

по желанию владельца (в целях уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения отцифрованного образа лица и т.п.).

Обмен просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, проводится без сдачи экзаменов при условии, если водитель совершил за это время не более 2-х админправонарушений и ни одного по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Срок действия нового водительского удостоверения — 30 лет.

Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

Необходимый перечень документов:

паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (при предоставлении ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе предоставляется справка о регистрации места жительства лица, при условии, что с даты его выдачи не прошло 30 календарных дней); справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД); имеющееся удостоверение водителя. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос; документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).

Перечень документов для обмена водительского удостоверения (в случае наличия ранее полученного водительского удостоверения на территории Украины) для иностранцев:

один из документов, подтверждающий право пребывания на территории Украины: вид на постоянное проживание; виды на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена временная защита; идентификационный код (оригинал или копия) при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД; имеющееся удостоверение водителя; документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).

Медицинская справка во время действия военного положения от иностранцев также не требуется.

Стоимость обмена водительского удостоверения

Выдача, обмен национального водительского удостоверения — 254,00 грн.

Сервисная услуга предприятия — 420,00 злотых.

Чтобы оплатить услуги через он-лайн сервис, желательно иметь карту украинского банка с достаточным лимитом для платежей в интернете.

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