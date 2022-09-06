В Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов — Finance.ua
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В Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов

Мир
15
В Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов
В Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов, www.freepik.com
В Варшаве 8 сентября в рамках программы Polish-Ukranian startup bridge (PUSB) открывается коворкинг для украинских стартапов, которые из-за войны вынуждены искать новые пути развития собственного бизнеса.
Об этом сообщает AIN.
Каждый предприниматель, выполнивший условия поддержки, получит место для работы и деловых встреч, возможность обменяться опытом и найти новые формы польско-украинского сотрудничества в сфере инновационных проектов.
Коворкингом могут пользоваться стартапы, отвечающие следующим условиям:
  1. Граждане Украины, которые до 24 февраля запустили разработку собственных продуктов и/или услуги с высоким технологическим потенциалом.
  2. Ведут бизнес или ищут возможности для расширения своей деятельности на территории Польши и Европейского союза.
  3. Предприниматели, имеющие официально зарегистрированный стартап не долее чем 60 месяцев (может быть разная форма регистрации ФЛП или ООО).
Поэтому бизнес, отвечающий условиям, может зарегистрироваться на сайте Polish-Ukranian startup bridge по ссылке и получить подтверждение регистрации.
После этого следует подписать договор на пользование местом. Общее количество участников коворкинга ограничено и составляет 30 мест.
По материалам:
Діло
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