Новые обязательства и ограничения для украинцев: правительство Польши готовит изменения в законодательство — Finance.ua

Новые обязательства и ограничения для украинцев: правительство Польши готовит изменения в законодательство Сегодня 17:03 — Мир

Новые обязательства и ограничения для украинцев: правительство Польши готовит изменения в законодательство

В среду, 25 июня, на сайте Правительственного центра легализации (RCL) был опубликован проект изменений в специальный закон о помощи гражданам Украины, автором которого является Министерство внутренних дел и администрации.

Об этом сообщает Pulshr.

Изменения предусматривают, среди прочего, продление до 4 марта 2026 года периода, в течение которого пребывание на территории Республики Польша граждан Украины, прибывших туда в связи с военными действиями в Украине, признается законным. Речь идет о:

доступе к рынку труда;

доступе к образованию;

доступе к медицинскому страхованию;

доступе к семейным и социальным выплатам;

возможности пребывания лиц, принадлежащих к уязвимым группам, в коллективных заведениях размещения.

Проект предусматривает сужение оказания помощи и постепенная отмена некоторых видов помощи.

Так, среди прочего, было предложено исключить возможность предоставления специальных прав гражданам Украины, которые пересекают границу на короткое время на основании разрешения на пересечение границы в рамках малого пограничного движения.

«Эти люди пересекают границу только на короткое время, а характер их пребывания на территории Республики Польша напрямую не связан с военными действиями на территории Украины», — читаем в обосновании проекта.

Поправка также уточняет условия выдачи видов на временное жительство, которые могут быть выданы только один раз.

Кроме того, будет расширен список оснований для аннулирования разрешения. Это включает ситуации, когда гражданин Украины:

подал заявление, содержащее ложные персональные данные или ложную информацию, или добавил документы, содержащие такие данные или информацию;

дал ложные показания или скрыл правду, или подделал или изменил документ, чтобы использовать его как настоящий, или использовал такой документ как настоящий;

в случае, если брак был заключен с целью обхода правил, которые определяют принципы и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита через эту территорию, их пребывания и выезда из нее.

Министерство внутренних дел и администрации также предложило ввести требование подтверждения семейных связей гражданина третьей страны с гражданином Украины соответствующими документами, то есть документами о гражданском состоянии или другими документами, выданными компетентными органами страны.

Как поясняет Министерство внутренних дел, это положение является результатом попыток злоупотребления положениями закона о помощи и попыток легализовать пребывание граждан третьих стран, никогда не находившихся в семейных отношениях с гражданами Украины.

Кроме того, проект предусматривает прекращение возможности для украинцев подавать заявку на получение номера PESEL UKR и сдавать отпечатки пальцев по месту проживания человека.

— Вышеупомянутое изменение обусловлено необходимостью рационального управления и эффективного использования ИКТ-оборудования (мобильных компьютеров — ноутбуков и выделенной мобильной сети с услугой APN), переданного для решения вопросов, связанных с ведением гражданских дел в Системе Государственного реестра, и оптимизации расходов, понесенных в связи с обеспечением мобильного ведения этих процессов, — говорится в обосновании.

Проект предусматривает конечную дату приема беженцев от войны в Украине в центрах коллективного размещения. Это произойдет 31 октября 2025 года — с оговоркой, что в законе будут указаны уязвимые группы лиц, на которых этот срок не будет распространяться.

Представитель центральной власти (Советы Министров) в воеводстве, а также глава администрации воеводства (воеводство является крупнейшей административной единицей Польши. Всего в Польше 16 воеводств. — Ред.) сможет оказывать помощь в виде проживания и питания:

детям, на которых получается пособие на ребенка, с оплатой 15 злотых за человека в день;

пенсионерам, получающим пенсионное пособие, с оплатой 15 злотых за человека в день;

лицам со справкой об инвалидности средней и значительной степени или эквивалентной справкой;

тем, кто достиг: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, если они не получают пенсионное пособие;

беременным женщинам или лицам, воспитывающим ребенка до 12 месяцев, на основании предъявленных документов;

лицам, самостоятельно ухаживающим за тремя или более детьми на территории Республики Польша, если хотя бы один из детей не достиг 14 лет, на основании предъявленных документов;

несовершеннолетним, находящимся на попечении или на которых не получается пособие на ребенка;

учащимся дневной средней школы или профессионально-технического училища, не достигшим 20-летнего возраста;

лицам, ухаживающим за лицами, указанными в ст. 17c пункт 1, если они не получают пособие по уходу;

временным опекунам, предназначенным для несовершеннолетних, указанным в ст. 25a пункт 1.

Конец портала «Работа в Польше»

Поправка также предусматривает ликвидацию портала «Работа в Польше». Как мы читаем в обосновании, запуск этого решения имел целью увеличить шансы граждан Украины на быструю профессиональную активизацию, а также адаптировать ІТ-системы Государственных служб занятости.

Учитывая, что другие порталы по поиску работы были адаптированы для украинцев, Министерство администрации не видит смысла в поддержке специального веб-сайта.

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