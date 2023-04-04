В Варшаве открыли новый центр помощи украинцам — Finance.ua
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В Варшаве открыли новый центр помощи украинцам

Личные финансы
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В Варшаве открыли новый центр помощи украинцам
В Варшаве открыли новый центр помощи украинцам
Фонд «Польский Миграционный Форум» открыл в Варшаве Центр помощи и поддержки для людей с опытом миграции и беженства. Он расположен по адресу ул. Górczewska 137.
С понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, будет функционировать новый центр, предоставляющий бесплатную помощь в решении конкретных вопросов. Центр поможет получить доступ к образованию, медицинской помощи и решению документальных вопросов в администрациях и учреждениях.
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Для получения помощи от центра не требуется предварительная регистрация. Достаточно обратиться в центр. Однако, если вы хотите воспользоваться бесплатными консультациями, можно зарегистрироваться онлайн. Вы сможете получить бесплатную консультацию от:
  • Психологов для взрослых, молодежи и детей;
  • Юристов;
  • Акушерки;
  • Специалистов по легализации пребывания;
  • Бизнес-консультантов;
  • Карьерных консультантов;
  • И других специалистов, которые смогут оказать помощь в решении других проблем.
Если вы нуждаетесь в помощи, обратитесь в Фонд, и работники центра с радостью проверят, как и чем могут помочь вам.

Как получить помощь

Записаться на визит к любому из вышеперечисленных специалистов можно по телефону +48 692-913-993 или написав на адрес: zapisy@forummigracyjne.org
В центре работает также комната для детей в возрасте от 3 до 8 лет, где на попечение воспитателей можно оставлять детей до четырех часов в день. Кроме рабочих дней, комната для детей работает в субботу с 10:00 до 14:00. Воспитательницы говорят на украинском и русском языках.
В центре будут помогать всем иностранцам, независимо от того, когда и откуда они въехали в Польшу. Специалисты консультируют на разных языках, в частности на украинском, русском, польском, белорусском, английском, французском, испанском, чеченском, дари, пушту.
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По материалам:
Телеканал 24
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