В ВАКС подали очередной иск о конфискации активов Януковича — Finance.ua

В ВАКС подали очередной иск о конфискации активов Януковича Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск относительно конфискации активов экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила глава Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook

«Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии рф», — говорится в сообщении.

Богатых добавила, что на очереди — три исковых заявления относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны.

Она отметила, что Департамент решает вопрос применения санкций о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица. В частности, выясняются основания для санкции о взысканиях и активах — прямое или косвенное владение ими.

В свою очередь заместитель министра юстиции Ирина Мудрая добавила, что Минюст работает в соответствии со всеми международными нормами.

«Такой подход защищает наши решения от возможных судебных тяжб в будущем», — отметила Мудрая.

Также, по ее словам, до конца 2022 года планируется подать иски в отношении нескольких бизнесменов из перечня российского Forbes.

«Уже на финальной стадии ряд менее значительных кейсов по активам тех лиц, которые поддерживают агрессию россии», — добавила замминистра юстиции.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.