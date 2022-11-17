В ВАКС подали очередной иск о конфискации активов Януковича — Finance.ua
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В ВАКС подали очередной иск о конфискации активов Януковича

Фондовый рынок
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Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск относительно конфискации активов экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщила глава Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook.
«Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии рф», — говорится в сообщении.
Богатых добавила, что на очереди — три исковых заявления относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны.
Она отметила, что Департамент решает вопрос применения санкций о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица. В частности, выясняются основания для санкции о взысканиях и активах — прямое или косвенное владение ими.
В свою очередь заместитель министра юстиции Ирина Мудрая добавила, что Минюст работает в соответствии со всеми международными нормами.
«Такой подход защищает наши решения от возможных судебных тяжб в будущем», — отметила Мудрая.
Также, по ее словам, до конца 2022 года планируется подать иски в отношении нескольких бизнесменов из перечня российского Forbes.
«Уже на финальной стадии ряд менее значительных кейсов по активам тех лиц, которые поддерживают агрессию россии», — добавила замминистра юстиции.
По материалам:
Економічна Правда
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