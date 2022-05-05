В Ужгороде пограничники задержали «миллионера», который перелезал через забор в Словакию — Finance.ua

В Ужгороде пограничники задержали «миллионера», который перелезал через забор в Словакию

Сегодня 18:32 — Криминал

В Ужгороде задержали украинца, который пытался переместить через границу со Словакией валюту почти на миллион гривен.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской таможни.

«Инспекторы-оперативники управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни составили протокол в отношении гражданина Украины, который в обход законодательства пытался переместить через украинско-словацкую границу иностранную валюту на общую сумму около миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Случай произошел недавно в пределах приграничного района Ужгорода.

«32-летний житель Кировоградщины был задержан при попытке преодоления заградительного забора инженерных сооружений в направлении границы Украины в Словакию. Этот участок государственной границы находится вне расположения пункта пропуска „Ужгород-Вишнее Немецкое“», — рассказывают в таможне.

Во время досмотра личных вещей мужчины обнаружена иностранная валюта в количестве 31 100 долларов США, что эквивалентно почти миллиону гривен.

«Нарушитель отказался объяснять незаконное перемещение вышеуказанных валютных средств. Таким образом, наш соотечественник совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины — вне таможенного контроля валютных средств, что по курсу НБУ составляет более 909 тыс. грн. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 482 Таможенного кодекса Украины. Незаконная иностранная валюта изъята до решения суда», — говорится в сообщении.

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