В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир» — Finance.ua
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В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир»

Финтех и Карты
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Узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD заявил, что обслуживание российской карты «Мир» с 23 сентября временно приостановлено «по техническим причинам».
Об этом сообщается на сайте узбекской системы.
При этом дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карт в штатном режиме.
«Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщает, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года прекращает обслуживание карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работа кобейджинговых карт Uzcard-„Мир“ за границей», — говорится в сообщении.
При этом кобейджинговые карты Uzcard-«Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

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По материалам:
Економічна Правда
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