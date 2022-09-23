В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир» — Finance.ua

В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир» Вчера 15:15 — Финтех и Карты

Узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD заявил, что обслуживание российской карты «Мир» с 23 сентября временно приостановлено «по техническим причинам».

Об этом сообщается на сайте узбекской системы.

При этом дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карт в штатном режиме.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщает, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года прекращает обслуживание карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работа кобейджинговых карт Uzcard-„Мир“ за границей», — говорится в сообщении.

При этом кобейджинговые карты Uzcard-«Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

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Економічна Правда По материалам:

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