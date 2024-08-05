В УЗ предупредили об изменениях в графиках из-за обстрелов — Finance.ua
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В УЗ предупредили об изменениях в графиках из-за обстрелов

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В результате вчерашнего вражеского обстрела инфраструктуры в Полтавской области, ряд поездов «Укрзализныци» (УЗ) продолжают «догонять» график.
Об этом сообщает Telegram-канал УЗ.
Среди отклоняющихся от графика рейсов:
  • № 104/103 Львов — Краматорск (+5:10);
  • № 22/21 Львов — Харьков (+5:10);
  • № 2/1 Ивано-Франковск — Харьков (+2:35);
  • № 202/201 Ворохта — Харьков (+2:35).
В то же время рейсы 64/63 Львов — Харьков и 112/111 Львов — Изюм ночью вернулись к расписанию.
«Двухгруппный поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости — возможность ночевки или пересадки на другие рейсы», — рассказывает «Укрзализныця».
В ночь на 4 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников типа Shahed, а также крылатых ракет. Также стали известны взрывы в Харькове и Миргороде Полтавской области. Утром в УЗ заявили об обстреле железнодорожной инфраструктуры в регионе, в результате чего возникла задержка поездов Харьковского направления.
По материалам:
РБК-Україна
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