В УЗ предупредили об изменениях в графиках из-за обстрелов — Finance.ua

В УЗ предупредили об изменениях в графиках из-за обстрелов Сегодня 10:10

В результате вчерашнего вражеского обстрела инфраструктуры в Полтавской области, ряд поездов «Укрзализныци» (УЗ) продолжают «догонять» график.

Об этом сообщает Telegram-канал УЗ.

Среди отклоняющихся от графика рейсов:

№ 104/103 Львов — Краматорск (+5:10);

№ 22/21 Львов — Харьков (+5:10);

№ 2/1 Ивано-Франковск — Харьков (+2:35);

№ 202/201 Ворохта — Харьков (+2:35).

В то же время рейсы 64/63 Львов — Харьков и 112/111 Львов — Изюм ночью вернулись к расписанию.

«Двухгруппный поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости — возможность ночевки или пересадки на другие рейсы», — рассказывает «Укрзализныця».

В ночь на 4 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников типа Shahed, а также крылатых ракет. Также стали известны взрывы в Харькове и Миргороде Полтавской области. Утром в УЗ заявили об обстреле железнодорожной инфраструктуры в регионе, в результате чего возникла задержка поездов Харьковского направления.

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