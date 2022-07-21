В управление АРМА передали российскую агротехнику стоимостью свыше 100 миллионов долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В управление АРМА передали российскую агротехнику стоимостью свыше 100 миллионов долларов

Казна и Политика
0
Прокуратура передала в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), комбайны и жатки производства рф на сумму более 100 млн грн.
Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.
«По ходатайству Киевской городской прокуратуры в управление АРМА передано 22 единицы сельскохозяйственной техники российского производителя, которые были ввезены на территорию Украины из рф. Стоимость этой техники составляет более 100 млн грн.», — отмечается в сообщении.
Читайте также
Сотрудники столичной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса).
В рамках производства на территории таможенного терминала проведен осмотр, в ходе которого изъяли 22 единицы сельскохозяйственной техники — 11 комбайнов и 11 жаток российского производителя, импортированных на территорию Украины из рф. Завод по производству техники находится в Ростове-на-Дону, уточняют в ОГП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.