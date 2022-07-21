В управление АРМА передали российскую агротехнику стоимостью свыше 100 миллионов долларов — Finance.ua

В управление АРМА передали российскую агротехнику стоимостью свыше 100 миллионов долларов Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Прокуратура передала в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), комбайны и жатки производства рф на сумму более 100 млн грн.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме

«По ходатайству Киевской городской прокуратуры в управление АРМА передано 22 единицы сельскохозяйственной техники российского производителя, которые были ввезены на территорию Украины из рф. Стоимость этой техники составляет более 100 млн грн.», — отмечается в сообщении.

Сотрудники столичной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса).

В рамках производства на территории таможенного терминала проведен осмотр, в ходе которого изъяли 22 единицы сельскохозяйственной техники — 11 комбайнов и 11 жаток российского производителя, импортированных на территорию Украины из рф. Завод по производству техники находится в Ростове-на-Дону, уточняют в ОГП.

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Укрінформ По материалам:

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