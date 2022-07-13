Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении — Finance.ua
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Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении

Криминал
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Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении
Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении
Национальное антикоррупционное бюро уведомило бывшего главу Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антона Янчука о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.
Вместе с Янчуком о подозрении уведомлены еще 4 лица:
  • начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА;
  • специалист отдела по развитию предприятия государственного предприятия «СЕТАМ»;
  • оценщик;
  • учредитель и директор частной компании.
Следствие установило, что подозреваемые организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку «СЕТАМ» имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.
Схема была следующая: должностные лица АРМА готовили обоснование отнесения соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, сохранять или же оно быстро портится и может утратить свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество выставлялось на электронные торги, а представители «СЕТАМ», которые организовывали эти торги, обеспечивали победу заведомо определенной частной компании.
В ходе досудебного следствия установлено 4 эпизода преступной деятельности:
  • продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз);
  • продажа 2,6 тыс. тонн песка в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной);
  • продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз);
  • продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).
Общая сумма ущерба, причиненного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 426 млн гривен.
В САП отметили, что соответствующую землю у «Ашана» отобрали.
Расследование продолжается, устанавливаются другие преступники и эпизоды.
Следует отметить, что в период скандальных продаж, о которых идет речь, должность начальника управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА занимал Виталий Резник.
По материалам:
Українська правда
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