Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении — Finance.ua

Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении Сегодня 14:30 — Криминал

Растрата более 400 миллионов: экс-главу АРМА уведомили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро уведомило бывшего главу Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антона Янчука о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Вместе с Янчуком о подозрении уведомлены еще 4 лица:

начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА;

специалист отдела по развитию предприятия государственного предприятия «СЕТАМ»;

оценщик;

учредитель и директор частной компании.

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку «СЕТАМ» имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.

Схема была следующая: должностные лица АРМА готовили обоснование отнесения соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, сохранять или же оно быстро портится и может утратить свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество выставлялось на электронные торги, а представители «СЕТАМ», которые организовывали эти торги, обеспечивали победу заведомо определенной частной компании.

В ходе досудебного следствия установлено 4 эпизода преступной деятельности:

продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз);

продажа 2,6 тыс. тонн песка в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной);

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз);

продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).

Общая сумма ущерба, причиненного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 426 млн гривен.

В САП отметили, что соответствующую землю у «Ашана» отобрали.

Расследование продолжается, устанавливаются другие преступники и эпизоды.

Следует отметить, что в период скандальных продаж, о которых идет речь, должность начальника управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА занимал Виталий Резник.

Українська правда По материалам:

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