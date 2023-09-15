В «Укрзализныце» рассказали, сколько пассажиров отправили за границу — Finance.ua

В «Укрзализныце» рассказали, сколько пассажиров отправили за границу Сегодня 15:48 — Фондовый рынок

В «Укрзализныце» рассказали, сколько пассажиров отправили за границу

С начала 2023 года благодаря увеличению маршрутов и рейсов в международном сообщении «Укрзализныця» перевезла более 1,1 млн пассажиров.

Как сообщила в комментарии пресс-служба перевозчика, на наиболее популярные даты «Укрзализныця» назначает дополнительные поезда, и также при необходимости железнодорожники каждый день добавляют вагоны в существующие поезда.

«При сохранении имеющегося пассажиропотока в международном сообщении „Укрзализныця“ перевезет около 80% от количества пассажиров, путешествовавших по регулярным международным рейсам украинских авиакомпаний в течение довоенного 2021 года», — отметили в УЗ.

В сентябре сообщалось, что с начала старта программы женских купе ими воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам компании, эта услуга пользуется спросом, ведь сейчас более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

Также «Укрзализныця» может уже этой осенью запустить новый поезд сообщением Львов — Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской. Именно на этом участке трансграничное пассажирское сообщение отсутствовало уже более 15 лет.

УНІАН По материалам:

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