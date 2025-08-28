В «Укрзализныце» предупредили о многочасовых задержках поездов после атаки рф — Finance.ua

В «Укрзализныце» предупредили о многочасовых задержках поездов после атаки рф
россияне этой ночью ударили по парку скоростных поездов «Интерсити+» «Укрзализныци», также повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к многочасовым задержкам поездов.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
В результате атаки на депо один поезд существенно поврежден. Работники находились в укрытиях, целы. В компании отметили, что работают над тем, чтобы в рейсы вышло максимальное количество поездов.
Кроме того, сообщается, что в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов следует по измененному маршруту.
В УЗ отметили, что поезда, курсирующие сообщением между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют по измененному маршруту через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов.
«Для пассажиров, следовавших к станциям Хмельницкий и Винница на участках Шепетовка — Винница и Шепетовка — Хмельницкий организовано автобусное сообщение. Для пассажиров, следующих в/из Тернополя (поезда № 21 и № 103) организована пересадка на станции Красное», — отметили в ведомстве.
Также в УЗ предупредили, что поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница — Казатин, придут с задержкой 5 и более часов:
- № 106 Одесса — Киев,
- № 74 Перемышль — Харьков,
- № 22/104 Львов — Харьков / Краматорск.
Кроме того, ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до 2 часов:
- № 743 Киев — Львов;
- № 732 Киев — Запорожье;
- № 722 Киев — Харьков;
- № 712 Киев — Краматорск.
«Международный поезд № 23 Киев — Хелм будет следовать сегодня с задержкой в районе 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса. Мы работаем, чтобы сократить время задержки обратного рейса на границе и максимально ускорить время приграничных операций», — добавили в УЗ.
В ведомстве уверяют, что железнодорожники постараются максимально наверстать график и сократить время задержки.
Также отмечается, что вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, которые были задержаны из-за тревоги. Пассажиры, не успевшие на свои рейсы, смогут отправиться другими рейсами этого направления со своими билетами на предыдущий поезд.
