В «Укрзализныце» подвели первые итоги после введения женских купе — Finance.ua

В «Укрзализныце» подвели первые итоги после введения женских купе Сегодня 19:24

В «Укрзализныце» подвели первые итоги после введения женских купе

АО «Укрзализныця» запустило в пилотном режиме поезда дальнего следования с женскими купе на четырех направлениях и подвело первые итоги, поскольку эти рейсы уже совершили полный круг по маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. «Инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько десятков городов на маршруте. „Вторжений“ и провокаций, которые нам иногда активно обещали, не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В УЗ также отметили, что несколько билетов в женские купе были по ошибке проданы мужчинам, но причину уже нашли и устранили, а парней по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе.

Кроме того, в компании перевозчика напомнили, что цена вагонов с женскими купе не выше и «качественно эти купе тоже не имеют отличий».

Справка Finance.ua:

15 мая на веб-сайте Кабинета Министров появилась петиция, требующая введения отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах «Укрзализныци»;

12 июня «Укрзализныця» сообщила о начале внедрения пилотного проекта. Была открыта продажа билетов в женские купе на 4 рейса дальнего следования, которые значатся среди лидеров по количеству зарегистрированных жалоб;

также сообщалось, что «Укрзализныця» не предусмотрела в отдельном специальном вагоне для женщин возможность приобрести услугу кондиционирования.

УНІАН По материалам:

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