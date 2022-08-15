В «Укрпочте» рассказали, когда появятся новые марки — Finance.ua

В «Укрпочте» рассказали, когда появятся новые марки Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

«Укрпочта» планирует выпустить в августе две новые марки.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«В августе будет две марки. Одна из них посвящена годовщине нашей независимости и шести месяцам активной фазы войны. Далее я обещал Патрона (пес, помогающий черниговским саперам. — Ред). Далее мы готовим эскизы на соответствующие архитектурные сооружения, временно играющие неудачную роль в этой войне», — сказал он.

12 апреля «Укрпочта» ввела в обращение почтовую марку «русский военный корабль, иди...! Героям слава!» тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущена марка «русский военный корабль... Все!» За первый день продаж было реализовано около 800 тыс. этих марок.

«Укрпочта» с 28 июля ввела в обращение новую почтовую марку «Доброго вечора, ми з України».

УНІАН По материалам:

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