В «Укрпочте» надеются в этом году запустить доставку в Польшу почтовыми вагонами — Finance.ua

В «Укрпочте» надеются в этом году запустить доставку в Польшу почтовыми вагонами Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский провел встречу с главой Poczta Polska Себастьяном Микошем (Sebastian Mikosz), на которой, среди прочего, обсудили доставку посылок в почтовых вагонах в Польшу.

Об этом рассказал Смилянский в кулуарах саммита Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина.

«У нас вчера была делегация из Польши. Мы планируем все-таки запустить почтовый поезд Киев-Перемышль, который позволит доставлять отправления из Украины овернайт», — рассказал руководитель «Укрпочты».

По его словам, «Укрпочту» посетила правительственная делегация Польши, в составе которой новоназначенный глава Poczta Polska.

«Это был его первый визит в Украину. Прибыла мощная делегация логистов, международников. Мы им показали, как мы это видим, даже показали вагон, который будет ехать (с почтой. — Ред.)», — добавил Смилянский.

Топ-менеджер почтового оператора после встречи имеет «сдержанный оптимизм, что почтовый вагон удастся запустить в 2024 году».

По словам Смилянского, запуск почтового вагона значительно ускорит международную доставку «Укрпочты», в том числе на рынок США с использованием авиадоставки из польских аэропортов. Этот вид доставки дороже автомобильного транспорта, но на него меньше влияют очереди и задержки в связи с блокадой.

На сегодняшний день срок доставки посылок «Укрпочты» в Польшу составляет 22 дня.

Економічна Правда По материалам:

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