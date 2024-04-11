В «Укрпочте» надеются в этом году запустить доставку в Польшу почтовыми вагонами — Finance.ua

В «Укрпочте» надеются в этом году запустить доставку в Польшу почтовыми вагонами
Гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский провел встречу с главой Poczta Polska Себастьяном Микошем (Sebastian Mikosz), на которой, среди прочего, обсудили доставку посылок в почтовых вагонах в Польшу.
Об этом рассказал Смилянский в кулуарах саммита Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина.
«У нас вчера была делегация из Польши. Мы планируем все-таки запустить почтовый поезд Киев-Перемышль, который позволит доставлять отправления из Украины овернайт», — рассказал руководитель «Укрпочты».
По его словам, «Укрпочту» посетила правительственная делегация Польши, в составе которой новоназначенный глава Poczta Polska.
«Это был его первый визит в Украину. Прибыла мощная делегация логистов, международников. Мы им показали, как мы это видим, даже показали вагон, который будет ехать (с почтой. — Ред.)», — добавил Смилянский.
Топ-менеджер почтового оператора после встречи имеет «сдержанный оптимизм, что почтовый вагон удастся запустить в 2024 году».
По словам Смилянского, запуск почтового вагона значительно ускорит международную доставку «Укрпочты», в том числе на рынок США с использованием авиадоставки из польских аэропортов. Этот вид доставки дороже автомобильного транспорта, но на него меньше влияют очереди и задержки в связи с блокадой.
На сегодняшний день срок доставки посылок «Укрпочты» в Польшу составляет 22 дня.
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