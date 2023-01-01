В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли Украине блэкаут — Finance.ua

В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли Украине блэкаут
Глава НЭК «Укрэнерго» заявил, что атаки россиян на украинскую энергосистему могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая.
Об этом проинформировал глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости».
По словам Владимира Кудрицкого, угроза блекаута сохраняется, но в реальности вероятность такого развития событий довольно низкая: «Теоретически может грозить, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что хуже всего мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью».
Он отметил, что энергетики Украины проводят подготовку к потенциальным вражеским атакам, поэтому «российская военщина на поле боя с украинской энергосистемой» не продемонстрирует многое.
Он добавил, что энергетики Украины научились готовиться к российским обстрелам и минимизировать последствия. К примеру, 31 декабря и 1 января россия запустила множество ракет и иранских дронов-камикадзе, но не смогла лишить украинцев электроэнергии во время празднования Нового года, ведь в большинстве регионов не применялись аварийные отключения света.
«Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проиграют на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют», — резюмировал Владимир Кудрицкий.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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