В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли Украине блэкаут — Finance.ua

В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли Украине блэкаут Сегодня 16:46 — Энергетика

Глава НЭК «Укрэнерго» заявил, что атаки россиян на украинскую энергосистему могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая.

Об этом проинформировал глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости».

По словам Владимира Кудрицкого, угроза блекаута сохраняется, но в реальности вероятность такого развития событий довольно низкая: «Теоретически может грозить, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что хуже всего мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью».

Он отметил, что энергетики Украины проводят подготовку к потенциальным вражеским атакам, поэтому «российская военщина на поле боя с украинской энергосистемой» не продемонстрирует многое.

Он добавил, что энергетики Украины научились готовиться к российским обстрелам и минимизировать последствия. К примеру, 31 декабря и 1 января россия запустила множество ракет и иранских дронов-камикадзе, но не смогла лишить украинцев электроэнергии во время празднования Нового года, ведь в большинстве регионов не применялись аварийные отключения света.

«Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проиграют на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют», — резюмировал Владимир Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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