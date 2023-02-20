В Укрэнерго спрогнозировали, будет ли дефицит мощности э/э в ближайшие дни — Finance.ua

В Укрэнерго спрогнозировали, будет ли дефицит мощности э/э в ближайшие дни Сегодня 10:48 — Энергетика

В Укрэнерго спрогнозировали, будет ли дефицит мощности э/э в ближайшие дни

Энергосистема Украины способна покрыть потребление электроэнергии имеющимся производством — при отсутствии новых массированных ракетных обстрелов со стороны россии.

Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может отвлечь нас от этого прогноза — это новые массированные ракетные обстрелы», — сказал он в эфире телемарафона, подчеркнув, что энергетики готовятся к такому сценарию.

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В то же время, по словам Кудрицкого, в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание тех или иных городов.

«Прежде всего, говорим об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это узкое место», — уточнил руководитель Укрэнерго.

Справка Finance.ua:

как заявляли в НЭК в воскресенье, лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продолжены уже в понедельник;

в НЭК напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем россиян. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно захваченных россиянами территориях юга также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.



Укрінформ По материалам:

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