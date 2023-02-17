В Раде думают о возобновлении экспорта электроэнергии — Finance.ua

В Раде думают о возобновлении экспорта электроэнергии Сегодня 19:29 — Энергетика

В Раде думают о возобновлении экспорта электроэнергии

Глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус считает, что Украина может экспортировать электроэнергию в дневные часы из-за профицита производства в это время.

Об этом он написал в Telegram.

Сегодня уже шестой день, когда в энергосистеме отсутствует дефицит электроэнергии. Ограничения в отдельных местах (например, г.Одесса) могут возникать только по причине сетевых ограничений, возникших в результате серии ракетных ударов. В воскресенье в энергосистеме даже возник существенный профицит и впервые в этом году было применено ограничение генерации солнечных электростанций", — отметил Герус.

«Уже в ближайшее время может возникнуть дилемма: днем профицит электроэнергии „сливать в землю“ (ограничивать СЭС, но „ограниченную“ электроэнергию все равно оплачивать) или разрешить экспорт электроэнергии в дневные часы. С сохранением импорта в вечерние часы, когда может быть потенциальный дефицит», — написал он.

По словам Геруса, в период вечерних пиков с 17:00 до 22:00 электроэнергию нужно будет и дальше экономить.

Такая ситуация повышает актуальность внедрения аккумуляторов и накопителей (energy storage), которые позволят накапливать электроэнергию днем и выдавать ее в сеть вечером.

«Пока такие технологии достаточно дорогие, и нужны механизмы стимулов. Работаем над поиском решений», — заявил он.

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