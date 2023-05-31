В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом — Finance.ua

В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом Сегодня 05:29 — Энергетика

В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом

Летом в Украине с большой вероятностью возникнет дефицит электроэнергии, однако это не значит, что для населения будут вводить графики отключений света.

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, в ближайшие недели энергосистема столкнется со снижением объемов генерации из-за ремонтных работ на объектах инфраструктуры.

«Дефицит, то есть определенная нехватка энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы. Но это не означает аварийных отключений. Ограничение потребителей — это точно не приоритетная, а скорее крайняя мера для сбалансирования энергосистемы», — заявил Кудрицкий.

Он отметил, что компенсировать дефицит планируется за счет импорта электричества из Европы и увеличения мощностей на тепловых электростанциях.

«Мы можем включить дополнительные энергоблоки на газу. Они не самые дешевые для энергосистемы, но могут потребоваться, чтобы предотвратить отключение потребителей. Еще благодаря нашему объединению с европейской континентальной сетью мы можем привлекать как аварийную помощь от энергосистем стран ЕС, так и импортировать электроэнергию из Европы», — сообщил глава Укрэнерго.

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По словам Кудрицкого, в настоящее время доступный объем импорта — 1050 МВт. При этом в Укрэнерго ожидают, что ассоциация операторов энергосистем Европы ENTSO-E увеличит этот лимит в ближайшие недели.

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Слово і Діло По материалам:

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