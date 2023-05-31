В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом — Finance.ua
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В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом

Энергетика
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В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом
В Укрэнерго рассказали, за счет чего будут сокращать дефицит электроэнергии летом
Летом в Украине с большой вероятностью возникнет дефицит электроэнергии, однако это не значит, что для населения будут вводить графики отключений света.
Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
По его словам, в ближайшие недели энергосистема столкнется со снижением объемов генерации из-за ремонтных работ на объектах инфраструктуры.
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«Дефицит, то есть определенная нехватка энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы. Но это не означает аварийных отключений. Ограничение потребителей — это точно не приоритетная, а скорее крайняя мера для сбалансирования энергосистемы», — заявил Кудрицкий.
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Он отметил, что компенсировать дефицит планируется за счет импорта электричества из Европы и увеличения мощностей на тепловых электростанциях.
«Мы можем включить дополнительные энергоблоки на газу. Они не самые дешевые для энергосистемы, но могут потребоваться, чтобы предотвратить отключение потребителей. Еще благодаря нашему объединению с европейской континентальной сетью мы можем привлекать как аварийную помощь от энергосистем стран ЕС, так и импортировать электроэнергию из Европы», — сообщил глава Укрэнерго.
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По словам Кудрицкого, в настоящее время доступный объем импорта — 1050 МВт. При этом в Укрэнерго ожидают, что ассоциация операторов энергосистем Европы ENTSO-E увеличит этот лимит в ближайшие недели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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