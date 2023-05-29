С 1 июня в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для населения — Finance.ua

С 1 июня в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для населения Сегодня 10:01 — Энергетика

С 1 июня в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения об определении с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на письмо в Минэнерго за подписью и.о. главы регулятора Руслана Кайдаша.

«НКРЭКУ предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 с НДС», — говорится в письме.

Также в НКРЭКУ добавляют, что повышение тарифа позволит улучшить финансовые показатели НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», которые являются основными исполнителями ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, что составляет сейчас примерно 6 грн/кВт-ч, и тарифами для населения.

В то же время подчеркивается, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

НКРЭКУ указала, что в отношении указанных предложений о внесении изменений в положение о ПСО с 1 июня 2023 года проведены консультации с Секретариатом Энергетического сообщества.

Энергореформа со ссылкой на источники в правительстве добавляет, что Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшее время.

На сколько возрастут суммы платежек после повышения тарифов

После увеличения тарифов на электроэнергию до 2,88 грн за кВт/ч суммы в платежках в среднем возрастут на 150−200 грн, считает член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

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«Достаточно решения Кабинета министров для того, чтобы увеличить цену на электроэнергию для населения и убрать порог. Порог убирается, по словам энергетиков и регулятора, для того, чтобы упростить учет. Потому что когда идет порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения — 2,88 грн. В среднем вырастет где-то на 150−200 грн для среднестатистического потребителя», — сообщил он.

Депутат отметил, что те, кто получал субсидии, и в дальнейшем будут их получать и после повышения тарифов.

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Економічна Правда По материалам:

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