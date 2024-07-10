В «Укрэнерго» рассказали, повлияла ли ночная атака на энергообъекты и графики отключений света — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали, повлияла ли ночная атака на энергообъекты и графики отключений света Сегодня 11:10 — Энергетика

В «Укрэнерго» рассказали, повлияла ли ночная атака на энергообъекты и графики отключений света

Несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на Западе Украины — график отключений на сегодняшний день должен остаться неизменным.

Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«В регионах, кроме прифронтовых зон, конечно, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света просто из-за повреждения сетей, во всех других регионах — ситуация плюс-минус одинаковая. И это также касается Западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили довольно серьезную атаку на объект «Укрэнерго».

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Но даже несмотря на нанесенные повреждения, мы не планируем в Западном регионе менять каким-то образом график. То есть, и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинаковая", — отметил Владимир Кудрицкий.

Как сообщалось ранее, ночью 10 июля российские захватчики атаковали беспилотниками энергообъект в Ровенской области, у части потребителей пропал свет.

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