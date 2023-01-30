В «Укрэнерго» рассказали о дефиците в энергосистеме Украины — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали о дефиците в энергосистеме Украины Сегодня 11:33 — Энергетика

Потребление электроэнергии с утра в воскресенье, 29 января, все еще превышает потребление, поэтому электроэнергию выключать будут. Дефицит обостряется из-за того, что один из энергоблоков одной ТЭЦ все еще в ремонте.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому до всех облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что удар ракет и дронов рф повредил электростанции и высоковольтную сеть. Были нанесены серьезные повреждения нескольким объектам.

«Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — отмечается в сообщении.

Энергетики напомнили, что россия уже 13 раз била ракетами и 15 раз БПЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме из-за того, что электростанции находятся под контролем оккупантов. Это — Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Недоступны также ветряные мельницы и солнечные электростанции в Крыму.

Українські Новини По материалам:

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