В «Укрэнерго» подсчитали, сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики — Finance.ua

В «Укрэнерго» подсчитали, сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики Сегодня 11:30 — Энергетика

«Укрэнерго» привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребовать несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью.

Об этом говорит глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, « Общественное радио ».

По словам чиновника, большую часть потребностей уже профинансировали, но еще несколько сотен миллионов долларов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате.

Кудрицкий отметил, что эта сумма не включает возможные инвестиции, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.