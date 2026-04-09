В «Укрэнерго» объяснили, почему снова вернулись графики отключений света
На этой неделе вновь актуальны графики отключений электроэнергии по той же причине, что и зимой — дефицит мощности в энергосистеме, обусловленный последствиями российских обстрелов.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Однако, как уточнили в компании, по сравнению с ситуацией в холодное время года, нынешние отключения имеют свою специфику.
Причины весенних отключений электроэнергии
Отопительный сезон уже завершился, но температурные колебания бывают достаточно ощутимыми, что побуждает потребителей к использованию электрообогревателей. Это — существенная дополнительная нагрузка на энергосистему.
Весной начинают отключаться для плановых ремонтов энергоблоки атомных электростанций. Календарь ремонтных работ зависит от цикла отработки ядерного топлива и составляется заранее. Соответственно — доступная мощность внутренней генерации в энергосистеме уменьшается.
После завершения отопительного сезона ощутимо снижается уровень генерации на ТЭЦ. Только небольшая их часть способна производить электроэнергию отдельно без технологического цикла нагрева воды в системах централизованного отопления.
Объем импорта электроэнергии в весенний период тоже ощутимо меньше, чем зимой. Это связано с ценовой ситуацией на рынках Украины и соседних государств ЕС.
Весной значительно возрастает эффективность работы солнечных электростанций. Следовательно — в ясную погоду в дневной зоне в энергосистеме может возникать избыток мощности, а утром и вечером и в облачные дни (в часы пикового потребления и периоды низкой эффективности работы СЭС) сохраняется дефицит и необходимость отключений.
россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, нанося ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи и распределения электроэнергии.
Также по теме
В «Укрэнерго» объяснили, почему снова вернулись графики отключений света
Мировые авиаперевозчики вводят дополнительные топливные сборы из-за дефицита топлива
Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
Нафтогаз с 5 апреля изменил правила приема показаний газовых счетчиков: как действовать
Украинские АЗС стали снижать цены на горючее
Украина интегрирует рынок электрической энергии во внутренний энергетический рынок