В «Укрэнерго» назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом — Finance.ua

В «Укрэнерго» назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом Сегодня 14:23 — Энергетика

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

Ограничения. Вечером понедельника было возобновлено электропитание Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения. Сложной остается ситуация в прифронтовых областях.

В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.

Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не доводились.

На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, идут ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

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