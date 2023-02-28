В «Укрэнерго» назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом — Finance.ua
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В «Укрэнерго» назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом

Энергетика
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Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом сообщили в Укрэнерго.
В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.
Ограничения. Вечером понедельника было возобновлено электропитание Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения. Сложной остается ситуация в прифронтовых областях.
В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.
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Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не доводились.
На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, идут ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.
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По материалам:
Finance.ua
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