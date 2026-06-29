В Украине запустила цифровую платформу «Додому» для украинцев за границей
Что известно о новой платформе
- «Визитные карточки» более 100 общин: Благодаря партнерству с Ассоциацией городов Украины на сайте развернуты детальные информационные блоки о конкретных украинских муниципалитетах, которые уже сейчас готовы принимать и поддерживать людей в процессе реинтеграции. Здесь собраны данные о локальной инфраструктуре, имеющихся социальных услугах и контактах местных властей.
- База вакансий и обучения: Доступ к актуальным предложениям на рынке труда и программам переквалификации.
- Социальная и справочная поддержка: Пошаговые алгоритмы действий и разъяснения инструментов государственной помощи.
- Зарубежная инфраструктура единства: Информация о зарубежных центрах, где украинцы могут получить первичную консультационную поддержку на этапе принятия решения, в частности через действующие Центры единства и партнерские организации, входящие в «Сеть единства».
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