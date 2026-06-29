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В Украине запустила цифровую платформу «Додому» для украинцев за границей

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Начала работу цифровая платформа для украинцев за границей «Домой»
Начала работу цифровая платформа для украинцев за границей «Домой»
Для украинских граждан, которые находятся за рубежом и рассматривают возможность возвращения на родину, в тестовом режиме начала работу специальная цифровая платформа «Додому».
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Что известно о новой платформе

Новый государственный инструмент призван стать трансграничным мостиком для принятия информированных решений и успешной адаптации людей в украинском обществе.
Платформа создана как единственное цифровое пространство, где аккумулируется вся необходимая информация для формирования персонального плана возврата: от первоочередных шагов по подготовке документов к поиску жилья, сервисам, возможностям обучения и трудоустройства в Украине.
«Мы понимаем, что решение о возвращении — это всегда очень личный и иногда непростой выбор, который зависит от многих факторов, прежде всего безопасных. В то же время, мы можем помочь в принятии этого решения, предоставив достоверную информацию, чтобы каждый украинец или украинка мог четче понимать, какой путь нужно пройти, какие возможности, услуги и поддержка доступны в Украине», — подчеркнула заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по европейской интеграции Илона Гавронская.
Функционал и возможности платформы «Додому»:
  • «Визитные карточки» более 100 общин: Благодаря партнерству с Ассоциацией городов Украины на сайте развернуты детальные информационные блоки о конкретных украинских муниципалитетах, которые уже сейчас готовы принимать и поддерживать людей в процессе реинтеграции. Здесь собраны данные о локальной инфраструктуре, имеющихся социальных услугах и контактах местных властей.
  • База вакансий и обучения: Доступ к актуальным предложениям на рынке труда и программам переквалификации.
  • Социальная и справочная поддержка: Пошаговые алгоритмы действий и разъяснения инструментов государственной помощи.
  • Зарубежная инфраструктура единства: Информация о зарубежных центрах, где украинцы могут получить первичную консультационную поддержку на этапе принятия решения, в частности через действующие Центры единства и партнерские организации, входящие в «Сеть единства».
В настоящее время вебпортал работает в режиме бета-тестирования и доступен по ссылке: dodomu.unity.gov.ua.
По материалам:
Укрінформ
Мигранты
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