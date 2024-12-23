В Украине ввели экстренные отключения света — Finance.ua

В Украине ввели экстренные отключения света
Из-за чрезмерного потребления электроэнергии в некоторых городах Украины Укрэнерго ввело экстренные отключения.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.
«Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина: экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании отметили, что энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в дома украинцев.
«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — добавили в компании.
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко добавил, что потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему.
«Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы», — написал он.
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